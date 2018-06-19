«مسام» هدية جديدة من المملكة للإنسانية.. الاثنين المقبل

تواصل – واس:

تستعد المملكة لإطلاق مشروعها الإنساني “مسام” يوم الاثنين المقبل 11 شوال 1439هـ الموافق 25-6-2018م، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجاء المشروع انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، وامتداداً للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال.

ويأتي الدعم الذي تقدمه المملكة للقضايا الإنسانية في أرجاء المعمورة انطلاقًا من سياستها الثابتة التي تدعو إلى التعاون بين الدول والشعوب من أجل تعزيز السلام العالمي والمحافظة على المكتسبات الإنسانية دون النظر إلى دين أو عرق.

واستحقت المملكة العربية السعودية لقب “مملكة الإنسانية” كونها الداعم الأكبر عالميًا لكافة أشكال الأعمال الإغاثية، من خلال مبادراتها في العمل الإنساني والتبرعات والمساعدات التي تدفع بها للدول المتضررة، سواء بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية.