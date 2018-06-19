لعشاق «البر والتنزه».. احذروا هيجان الثعابين والعقارب خلال موسم «البوارح»

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أطلق نواف العنزي، المهتم بتنبّؤات الطقس والظواهر الطبيعية عضو الجمعية السعودية للخدمات الطارئة، أخطر تحذير لعشاق التنزه والبر خلال موسم البوارح.

وقال “العنزي” على حسابه بـ”تويتر”: “يترافق مع موسم “البوارح” هيجان الثعابين والعقارب، وتمتلئ بطونها بالسم فيما يخص السام منها، ويقع عشاق البر والتنزه بالمناطق المكشوفة فريسة للسعات تلك الدواب الخطرة”.

ولفت إلى أن فترة رياح البوارح تستمر إلى أواخر شهر يوليو الحالي، وتسمى “البارح الصغير”، مبيناً أن البوارح هي الفترة التي تأتي بعد السرايات وتختلف اختلافاً جذرياً في هباتها ووقتها.

وتنشط رياح البوارح منذ بزوغ الشمس وتشتد ظهراً ثم تخف تدريجياً بداية المساء؛ حيث يترسب غبارها في الليل، ودخولها مبكراً قد يدل على طول الصيف وحره.