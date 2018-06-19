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«متحدث التحالف» يكشف آخر تطورات الموقف على «جبهة الحديدة»

«متحدث التحالف» يكشف آخر تطورات الموقف على «جبهة الحديدة»
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تواصل – الرياض:

قال العقيد تركي المالكي، الناطق باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن تطورات كبيرة تحدث على جبهة الحديدة بعد تحرير مطارها.

وأضاف “المالكي” أن التحالف يعمل على كل المحاور للضغط على الميليشيات والقبول بالحل السياسي.

وتابع متحدث التحالف قائلاً: لا يوجد أي مأساة إنسانية في الحديدة، والتحالف قدم تطمينات للمجتمع الدولي عن الحفاظ على حياة المدنيين.

وأكد العقيد تركي المالكي، أن الجيش الوطني يواصل تطهير مطار الحديدة من الألغام، وتطورات كبيرة على جبهة الحديدة بعد تحرير مطارها، وقال إن الحوثيين يمنعون خروج المواطنين من الحديدة ويستخدمونهم كدروع بشرية.

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