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«الجمارك»: يحق للمرأة السعودية التنقل بين دول الخليج بسيارتها خلال أيام

«الجمارك»: يحق للمرأة السعودية التنقل بين دول الخليج بسيارتها خلال أيام
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تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة العامة للجمارك السعودية أنه يحق للمرأة السعودية والخليجية التنقل بسيارتها بين السعودية وبقية دول الخليج اعتباراً من الأحد المقبل، الموعد المحدد للسماح للمرأة بقيادة السيارات.

وقال المتحدث الرسمي للجمارك السعودية عيسى العيسى، إنه ما دامت المرأة تحمل المستندات اللازمة، مثل أن تكون السيارة باسمها أو مفوضة بقيادتها تفويضاً خارجياً، وأن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول، وأن تحمل رخصة قيادة لفئة السيارة التي تقودها نفسها، فسينطبق عليها الشروط نفسها التي تنطبق على السائقين من الرجال من دون استثناء، بحسب “الحياة”.

وكان السفير السعودي في البحرين الدكتور عبدالله عبدالملك آل الشيخ قال في تصريح إعلامي إنه يُمكن للمرأة البحرينية قيادة السيارة والانتقال بها ما بين بلادها والمملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بداية من العاشر من شوال الجاري (24 يونيو الحالي).

وأضاف آل الشيخ أن «قرار قيادة المرأة في السعودية سيدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد، وسيكون مسموحاً لأي امرأة، سواء سعودية أو بحرينية قيادة السيارة والعبور بها عبر جسر الملك فهد»، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي قيود على المرأة البحرينية في قيادة السيارة بمفردها «من دون محرم» داخل السعودية.

ولفت إلى أنه ستكون هناك مساواة بين المرأة والرجل في مسألة قيادة السيارة، وفقاً لما نصت عليه أنظمة المرور ولوائحها الجديدة في المملكة، موضحًا أن خروج المرأة بمفردها في المملكة إلى الخارج هو أمر تحكمه أنظمة أخرى لا علاقة لها بقيادة المرأة السيارة، مضيفاً أن قيادتها بمفردها خاضع لموافقة ولي أمرها.

وذكر السفير السعودي أنه ما دامت قيادة المرأة لا تنتهك الشريعة الإسلامية وتعاليمها، ولا تنتهك المحافظة على المرأة وعلى احترامها وحشمتها، فقد رأى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باعتباره ولي الأمر إحقاق هذا الحق للمرأة، وخصوصاً في هذه الفترة التي تشهد فيها المملكة نهضة شاملة في جميع مناحي الحياة.

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