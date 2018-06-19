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سفير المملكة بأمريكا: المناداة بحقوق الإنسان لا تتعارض مع الهوية الإسلامية

سفير المملكة بأمريكا: المناداة بحقوق الإنسان لا تتعارض مع الهوية الإسلامية
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تواصل – الرياض:

قال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، إن المملكة ستستمر في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون بشكل مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات الدولية.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها أمس (الثلاثاء) أمام مجلس حقوق الإنسان إن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني مطلقا فرض قيم وثقافات تتعارض مع الهوية والثقافة والقيم العربية الإسلامية، مؤكداً وقوف المملكة مع العديد من الدول ضد محاولات تطبيق معايير مزدوجة لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه في ما يتعلق بالعمليات العسكرية الجارية حالياً لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فإن هذا القرار جاء من الحكومة اليمنية نتيجة نفاد كل الجهود السياسية مع هذه الميليشيا، واستمرارها في تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، ومواصلتها نهب الشحن الإغاثية التي تصل إلى ميناء الحديدة، حسب “عكاظ”.

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