الفعاليات تنطلق اليوم.. فرض رسوم على زوار سوق عكاظ

توصل – الرياض:

فرضت إدارة سوق عكاظ لأول مرة هذا العام رسوماً على الزوار مقابل دخولهم لدورته الـ 12، ووضعتها في فئات بدءاً من ٧٥ ريالاً للفئة الذهبية حتى فئة زائر بـ ١٠ ریالات.

ووزعت الإدارة برشورات بمبالغ الرسوم، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن خطة دورته الحالية، وأكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن يوم الافتتاح سيكون الدخول مخصصاً لمن لديهم دعوات خاصة فقط بينما عامة الناس سيكون الدخول متاحاً لهم من اليوم التالي.

وتنطلق اليوم الأربعاء، في عدد من مناطق المملكة، الفعاليات المصاحبة لسوق عكاظ في دورته الـ 12، بهدف التسويق له والدعوة لحضور فعالياته التي ستنطلق في الـ 13 من الشهر الحالي.