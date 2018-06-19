طمأن المواطنين ..سفير المملكة في جاكرتا ينفي وجود بركان ثائر في إندونيسيا

تواصل – الرياض

نفى أسامة محمد الشعيبي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، ما تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع وصور لبركان ثائر ادعى من نشرها أنه في إندونيسيا.

وقال “الشعيبي” عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع وصور لبركان ثائر من نشر هذا المقطع ادعى أنه بإندونيسيا. هذا البركان ليس في جمهورية إندونيسيا ولا يوجد بركان ثائر في إندونيسيا».

وتابع السفير الشعيبي قائلاً: «نؤكد للسائح السعودي سلامة السياحة في الأرخبيل الإندونيسي ونتمنى لهم إجازة وسياحة ممتعة، كل عام وأنتم بخير».