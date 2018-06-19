«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

بالفيديو.. أول صور من داخل مطار الحديدة بعد تحريره ودحر الحوثيين

بالفيديو.. أول صور من داخل مطار الحديدة بعد تحريره ودحر الحوثيين

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة

«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة
0

تواصل – الرياض:

حذرت مصادر مرورية المرأة السعودية ممن يحملن رخص قيادة سعودية من قيادة المركبات في الشوارع قبل بدء سريان قرار السماح لهن بالقيادة الأحد المقبل، مشددة على أنه ستتم مواجهة أي تجاوز بالعقوبات والمخالفات المرورية النظامية، بحسب “عكاظ”.

وكانت الإدارة العامة للمرور في كافة المناطق والمدن قد اتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة حالات قيادة النساء قبل الموعد المقرر، من أبرزها عدم إيقاف المرأة في مراكز الشرطة وتحرير مخالفة بحق قائدة المركبة بشكل فوري من قبل رجال المرور بتقييد رقم السجل المدني أو من خلال لوحة المركبة التي تقودها في حال عدم توقفها، فيما تطبق المادة 77 في نظام المرور التي تنص على أنه في حال سمح قائد المركبة أو مالكها لشخص آخر، ليس لديه رخصة قيادة، بقيادة المركبة فسيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 900 ریال.

وتشير المادة 77 إلى أنه إذا نجم عن ذلك حادثة فإنه يكون متضامنا معه في المسؤولية المالية، وفقا لتقدير المحكمة المختصة، كما يعاقب من لم تكن لديه رخصة قيادة بغرامة مالية من 500 – 900 ریال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الجمارك»: يحق للمرأة السعودية التنقل بين دول الخليج بسيارتها خلال أيام

«الجمارك»: يحق للمرأة السعودية التنقل بين دول الخليج بسيارتها خلال أيام

«المرور» يكشف عن 8 خدمات إلكترونية جديدة

«المرور» يكشف عن 8 خدمات إلكترونية جديدة

«النقل»: 5 آلاف ريال عقوبة «الكدادة».. وتاكسي الحرم «الأصفر» منتصف شوال

«النقل»: 5 آلاف ريال عقوبة «الكدادة».. وتاكسي الحرم «الأصفر» منتصف شوال

ليلة 27 رمضان.. خريطة مرورية لـ«الرياض» تظهر خلو الطرق وامتلاء المساجد

ليلة 27 رمضان.. خريطة مرورية لـ«الرياض» تظهر خلو الطرق وامتلاء المساجد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>