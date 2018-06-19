«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة

تواصل – الرياض:

حذرت مصادر مرورية المرأة السعودية ممن يحملن رخص قيادة سعودية من قيادة المركبات في الشوارع قبل بدء سريان قرار السماح لهن بالقيادة الأحد المقبل، مشددة على أنه ستتم مواجهة أي تجاوز بالعقوبات والمخالفات المرورية النظامية، بحسب “عكاظ”.

وكانت الإدارة العامة للمرور في كافة المناطق والمدن قد اتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة حالات قيادة النساء قبل الموعد المقرر، من أبرزها عدم إيقاف المرأة في مراكز الشرطة وتحرير مخالفة بحق قائدة المركبة بشكل فوري من قبل رجال المرور بتقييد رقم السجل المدني أو من خلال لوحة المركبة التي تقودها في حال عدم توقفها، فيما تطبق المادة 77 في نظام المرور التي تنص على أنه في حال سمح قائد المركبة أو مالكها لشخص آخر، ليس لديه رخصة قيادة، بقيادة المركبة فسيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 900 ریال.

وتشير المادة 77 إلى أنه إذا نجم عن ذلك حادثة فإنه يكون متضامنا معه في المسؤولية المالية، وفقا لتقدير المحكمة المختصة، كما يعاقب من لم تكن لديه رخصة قيادة بغرامة مالية من 500 – 900 ریال.