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أجرة العمالة تضاعفت.. و«المقاولات» تطالب وزارة العمل بالتدخل

أجرة العمالة تضاعفت.. و«المقاولات» تطالب وزارة العمل بالتدخل
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تواصل – متابعات:

طالب رئيس هيئة المقاولين أسامة العفالق، اللجان العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء مسح ميداني لمعالجة ارتفاع أسعار أجور العمالة، لافتاً إلى أن الشركات العمالية استقدمت عشرات الآلاف من العمالة، إلا أنها لم توجه لخدمة السوق.

وارتفعت ارتفاع أجور يومية العامل من 100 ریال إلى 220 ريالاً في 5 خدمات رئيسية بقطاع المقاولات في الرياض (السباكة، واللياسة، والبناء، والدهان، والنجارة)، وذلك رغم ضعف جودة تلك العمالة وكثرة الشكاوى تجاهها، بحسب “عكاظ”.

وقال العفالق: «يجب على تلك الشركات تقديم خدماتها للمستفيد النهائي، ضمن آلية نظامية بأسعار منطقية ومعقولة بعيداً عن المبالغة الموجودة حالياً، كما أننا لا نستطيع مراقبة تلك العمالة؛ لأن عملها غير نظامي في الأساس فمنح التأشيرات الخاصة ساهم أيضاً في حدوث فوضى بالسوق».

من جهته، بين الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خرجت من السوق، وأن نحو مليون ونصف المليون عامل غادروا المملكة حتى الآن.

وأشار إلى أن نتيجة ذلك هي استغلال الأيدي العاملة المتبقية في السوق برفع الأسعار على المستفيد النهائي، وذلك لتغطية الرسوم المفروضة عليهم.

وذكر أن نحو 27% من المؤسسات الصغيرة أغلقت أبوابها، وذلك في ضوء استقبال فروع وزارة التجارة والاستثمار المختلفة لسجل تجاري واحد مقابل إلغاء 7 سجلات.

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