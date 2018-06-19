«الأرصاد»: رياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض ونجران

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة و غبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.