فيديو.. شرطي أمريكي يُطلق النار على شاب مازحه في الشارع

تواصل – وكالات:

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو صادماً لرجل شرطة أمريكي في سان فرانسيسكو يطلق النار على شاب وسط شارع مزدحم.

وقالت شرطة سان فرانسيسكو إنها اشتبهت في حمل الشاب المدعو “أوليفر بارسيناس”، 28 عاماً، لسلاح ناري، فطاردته عندما حاول الفرار، وأصابته برصاصة في ظهره، رغم أن مقطع الفيديو يثبت أن الشاب كان أعزلَ.

كان الشاب مخموراً وتسبب مزاحه مع الشرطي في إطلاق النار عليه، بحسب ما وثقته كاميرات مراقبة أجساد الشرطة، حيث لمس “بارسيناس” ملابس الشرطي وكأنه يريد أخذ سلاحه، وبعد تعافيه سيكون أمام العديد من التهم منها محاولة سرقة سلاح ضابط شرطة.