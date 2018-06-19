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طقس الأربعاء.. توقع استمرار موجة الغبار على 3 مناطق

طقس الأربعاء.. توقع استمرار موجة الغبار على 3 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية اليوم الأربعاء على عدة مناطق.

وأشارت الهيئة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن موجة التقلبات الجوية تشمل مناطق الشرقية والرياض ونجران. ويمتد تأثير الرياح المثيرة للأتربة إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وأن تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، وتكون مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر الأحمر تشمل رياحاً سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية عليه تكون بمشيئة الله، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

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