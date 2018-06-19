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الأردن يُعلن كيفية صرف المساعدات التي قدمتها المملكة والإمارات

الأردن يُعلن كيفية صرف المساعدات التي قدمتها المملكة والإمارات
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تواصل – واس:

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، إن حزمة المساعدات الاقتصادية التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، هي مساعدات موجهة لمجموعة من المشاريع ولخزينة الدولة والاحتياطي الأجنبي، مشيراً إلى توجه الحكومة الأردنية لتنفيذ خطة لضبط النفقات العامة.

وجدد رئيس الوزراء الأردني في مؤتمر صحفي، شكر حكومة بلاده للدول الثلاث لحزمة المساعدات الاقتصادية التي منحتها مؤخراً في قمة مكة المكرمة.

ولفت الرزاز إلى أن الـمساعدات البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار أمريكي، ستوزع وفق عدة مسارات، هي الاستثمار المباشر في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، إضافة إلى الدعم المباشر لخزينة الدولة، وأيضاً من خلال وديعة توضع في البنك المركزي الأردني بالعملة الصعبة لحماية الاحتياطي الأجنبي من العملات.

وخلال المؤتمر أعلن الرزاز عن حزمة توجهات رسمية لضبط النفقات الحكومية بقيمة 150 مليون دينار خلال العام الجاري 2018، إضافة إلى إعلان صياغة مدونة سلوك للوزراء لضمان حماية الأموال العامة، وتجنب تضارب المصالح الشخصية مع العامة، وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في عملهم الرسمي.

وقال الرزاز: إن الحكومة قادمة بمشروع نهضة شامل، يمكن أن يشعر الأردنيين بأثره خلال المدى المنظور.‎

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