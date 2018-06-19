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استمرار القبول في برنامج «قيادة وصيانة القاطرات والعربات».. تعرف على الشروط

استمرار القبول في برنامج «قيادة وصيانة القاطرات والعربات».. تعرف على الشروط
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تواصل – واس:

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن استمرار فتح باب التسجيل في برنامج “قيادة وصيانة القاطرات والعربات” حتى 9 يوليو المقبل؛ عبر موقع المعهد الإلكتروني (هنا الرابط).

وأوضح المعهد في بيان له أن أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على الثانوية العامة (القسم العلمي) بنسبة لا تقل عن 80%، وأن لا يتجاوز عمره 23 عاماً، ولا تقل درجة اختبار القياس عن 70%، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وأخيراً اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

وبين رئيس هيئة النقل العام رئيس مجلس إدارة معهد “سرب” الدكتور رميح بن محمد الرميح أن الهيئة كجهة منظمة لقطاع النقل، حريصة على توطين مختلف الوظائف المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، ومن بينها الوظائف التقنية التي تتطلب تدريباً متخصصاً لقيادة القطارات عالية السرعة كقطار الحرمين وباقي مشروعات وخطوط القطارات العاملة بين عدد من مدن المملكة.

وأفاد أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” تدعم هذا البرنامج التدريبي المتخصص لتأهيل كفاءات وطنية شابة في جانب قيادة القطارات وصيانتها، مفيداً أن معهد “سرب” ملتزم بتوفير التدريب المتخصص للمتدربين السعوديين الشباب حرصاً من الهيئة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بمشروعات الخطوط الحديدية في المملكة على استدامة الكفاءة في جانب تشغيل القطارات؛ لا سيما أن هذه المشاريع تحظى بدعم ومتابعة كبيرين من حكومة المملكة.

وأشار الرميح إلى أن التعيين بعد انتهاء التدريب المتخصص سيكون من خلال شركة “سار”، موضحاً أن الشركاء الاستراتيجيين لمعهد “سرب” هم: شركة “سار”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”؛ مشيداً بما يقدمونه من دعم دائم لإنجاح مهمة المعهد.

من جهته، أوضح مدير عام المعهد السعودي للخطوط الحديدية “سرب” المهندس عبدالعزيز الصقير، أن المعهد وقّع اتفاقية التدريب مع شركة “سار” بوصفها الشركة الوطنية المالكة للبنى التحتية والمشغّلة لعدد من أهم مشروعات الخطوط الحديدية؛ مضيفاً أن البرنامج التدريبي المكثف للمتقدمين من الشباب السعودي يستغرق عامين في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويبدأ التدريب يوم الأحد 9 سبتمبر  2018م.

وبيّن أن المتدرب السعودي يتقاضى خلال فترة التدريب مكافأةً تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى، و3 آلاف ريال للسنة الثانية، كما يُعيّن الخريج كقائد قطار أو فني صيانة قاطرات وعربات، مع احتساب مدة التوظيف منذ بدء التدريب، ويتمتع بتأمين طبي شامل ضمن البرنامج.

يذكر أن معهد سرب خصص رقماً هاتفياً لتلقي الاستفسارات، وبإمكان المتقدمين التواصل مع “سرب” عبر الرقم: 0163263663، ويمكن للمتقدمين الاتصال على الرقم الموضح خلال ساعات العمل الرسمي من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، إلى جانب ما يتيحه الموقع الإلكتروني للمعهد من خدمات إلكترونية فورية.

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