الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية جديدة

تواصل – واس:

حررت قوات الجيش اليمني اليوم سلسلة جبال الذُّرَّع الاستراتيجية و “قرن ودعه”, كما استكملت تحرير مناطق المدفون في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأكد مصدر عسكري لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني شنت فجر اليوم هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا الحوثية الانقلابية, أسفرت عن مصرع أكثر من 26 عنصراً من المليشيا وعشرات الجرحى.

وأضاف المصدر أن المليشيا الانقلابية لغمت المواقع وتحصنت فيها, لتمنع تقدم الجيش اليمني، إلا أن إصراره وعزيمته مكّنته من تجاوز المعوقات التي حاولت المليشيا زرعها.

وأوضح ذات المصدر أن الاشتباكات ما زالت مستمرة وسط تقدم كبير للجيش اليمني وفرار لمليشيا الحوثي الانقلابية مخلفين ورائهم جثث قتلاهم وعدد من الجرحى.