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الجيش اليمني يسيطر على خط إمداد الحوثي «الحديدة صنعاء»

الجيش اليمني يسيطر على خط إمداد الحوثي «الحديدة صنعاء»
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تواصل – واس:

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، على خط إمداد ميليشيا الحوثي الانقلابية على الطريق الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء عقب ساعات من تحرير مطار الحديدة ومناطق واسعة جنوبي المدينة.

وأوضح مصدر عسكري، في تصريح صحفي لموقع ‘‘سبتمبر نت‘‘ الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات من اللواء الثاني عمالقة نفذت عملية التفاف على تجمعات الميليشيا شرقي مطار الحديدة، تمكنت خلالها من السيطرة على أجزاء واسعة من الخط العام “كيلو 16” الذي من شأنه عدم السماح بوصول تعزيزات لها من صنعاء.

وأكد المصدر أن قوات الجيش اليمني استطاعت اجتياز مصنع يماني وكيلو (7)، ولا يفصلها عن مفرق كيلو (16) المؤدي إلى محافظتي تعز وصنعاء قرابة 4 كيلومترات.

وتكمن أهمية مفرق “كيلو 16” المؤدي إلى منطقة “مناخة” في محافظة صنعاء ومديريتي بيت الفقيه وزبيد، وبالسيطرة على خط الحديدة – صنعاء بشكل كلي من شأنه منع وصول أي تعزيزات قادمة للميليشيات الانقلابية.

وفي ذات السياق، لقي 15 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأُصيب آخرون بنيران قوات الجيش، إثر محاولة تسلل فاشلة قامت بها مجاميع من الميليشيا في مديرية الدريهمي.

بالتزامن مع ذلك استكملت قوات الجيش تحرير منطقة المنظر جنوبي محافظة الحديدة عقب معارك ضارية تكبدت خلالها الميليشيا خسائر بشرية كبيرة، بالإضافة إلى تدمير عدد من آلياتها.

وبفعل الضغط العسكري للجيش اليمني من الاتجاه الجنوبي للحديدة تفرّ عناصر الميليشيا إلى وسط المدينة بحسب الأهالي الذين أكدوا بأن الميليشيات تمنعهم من مغادرة المدينة؛ وعلى إثر هذا تعرض عناصر الميليشيا حياة المواطنين للخطر من خلال استخدامهم دروعاً بشرية.

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