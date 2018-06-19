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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
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مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
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مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
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«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
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في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
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«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
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بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
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تطبيق يوضح مكونات المنتجات المختلفة

تطبيق يوضح مكونات المنتجات المختلفة
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تواصل – وكالات:

قد يتساءل المرء عن مدى ملاءمة المنتجات للبيئة، وعما إذا كانت مستحضرات التجميل تحتوي على مكونات ضارة بالبشرة.

وللإجابة عن مثل هذه التساؤلات وغيرها يمكن للمستخدم الاعتماد على تطبيق Codecheck المتوفر للأجهزة المحمولة المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل “آي أو إس”.

وبمجرد تثبيت التطبيق يتحول الهاتف الذكي إلى ماسح ضوئي للباركود، ويظهر التطبيق المكونات الموجودة في جميع أنواع المنتجات.

ويساعد هذا التطبيق الأشخاص، الذين لا يتحملون موادّ غذائية معينة، في استبعاد الأطعمة، التي تسبب لهم متاعبَ، كعدم تحمل الجلوتين مثلاً.

ويمكن للمستخدم إنشاء بروفايل أو استعمال التطبيق مع إخفاء الهوية، ويتوفر الإصدار الأساسي من تطبيق Codecheck مجاناً مع إظهار إعلانات.

وعند الرغبة في عدم ظهور الإعلانات فإن المستخدم يتعين عليه دفع 2.99 دولار أمريكي، وإلى جانب وظيفة المسح الضوئي يوفر التطبيق بوابة صغيرة للأخبار تشتمل على بعض النصائح والمعلومات المفيدة.

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