تطبيق يوضح مكونات المنتجات المختلفة

تواصل – وكالات:

قد يتساءل المرء عن مدى ملاءمة المنتجات للبيئة، وعما إذا كانت مستحضرات التجميل تحتوي على مكونات ضارة بالبشرة.

وللإجابة عن مثل هذه التساؤلات وغيرها يمكن للمستخدم الاعتماد على تطبيق Codecheck المتوفر للأجهزة المحمولة المزودة بنظام جوجل أندرويد وأبل “آي أو إس”.

وبمجرد تثبيت التطبيق يتحول الهاتف الذكي إلى ماسح ضوئي للباركود، ويظهر التطبيق المكونات الموجودة في جميع أنواع المنتجات.

ويساعد هذا التطبيق الأشخاص، الذين لا يتحملون موادّ غذائية معينة، في استبعاد الأطعمة، التي تسبب لهم متاعبَ، كعدم تحمل الجلوتين مثلاً.

ويمكن للمستخدم إنشاء بروفايل أو استعمال التطبيق مع إخفاء الهوية، ويتوفر الإصدار الأساسي من تطبيق Codecheck مجاناً مع إظهار إعلانات.

وعند الرغبة في عدم ظهور الإعلانات فإن المستخدم يتعين عليه دفع 2.99 دولار أمريكي، وإلى جانب وظيفة المسح الضوئي يوفر التطبيق بوابة صغيرة للأخبار تشتمل على بعض النصائح والمعلومات المفيدة.