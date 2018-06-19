«الصحة العالمية» تدرج الطب الشعبي الآسيوي ضمن مرجعياتها

تواصل – وكالات:

حدّثت منظمة الصحة العالمية مرجعيتها للأمراض لتشمل لأول مرة مرجعيات الطب الصيني الشعبي.

وبالتالي أصبح التصنيف الدولي المعدل للأمراض، يشمل الآن الحالات الطبية التي يحددها الأطباء الشعبيون الصينيون، واليابانيون، والكوريون.

وقال روبرت جاكوب الذي شارك في تحديث التصنيف الدولي للأمراض بمنظمة الصحة العالمية: “الطب الشعبي أحرز نجاحات مثل الطب الغربي”.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن الطب الصيني يمكنه أن يلعب دوراً خارج آسيا، حيث يمكن للعلاج بالإبر أن يقلل الحاجة للعلاج الغربي للألم، أو التخدير مثلاً.