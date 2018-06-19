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تمشيط ساحة العروض بـ«مطار الحديدة».. و123 حوثياً يسلمون أنفسهم (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

اقتحمت قوات الجيش الوطني اليمني؛ مدعومة بقوات التحالف العربي، البوابة الجنوبية والغربية لمطار الحديدة، وتمكنت من السيطرة شبه الكاملة على المطار.

وأوضح مروان نبيل مراسل “الإخبارية” أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة تقوم حالياً بتمشيط ساحة العروض داخل المطار، فيما تدور معارك على البوابة الشرقية حتى هذه اللحظة لتأمين دوار الكيلو 16 الذي يتم من خلاله إمداد الحوثيين بالمقاتلين عبر خط صنعاء الحديدة، وتعز الحديدة.

وأضاف أن الجيش اليمني يتقدم سريعاً للسيطرة التامة على المطار والتوجه نحو معسكر الدفاع الجوي الذي يبعد أمتاراً قليلة عن مركز الطيران في الحديدة والتوجه بعد ذلك للسيطرة على الميناء خلال اليومين أو اليومين القادمين.

وتابع مراسل “الإخبارية” أن مقاتلي الحوثي فروا باتجاه الشمال إلى محافظة حجة وهو المنفذ الوحيد الذي تبقى لهم للفرار.

وكانت قرابة 123 عنصراً من ميليشيا الحوثي قد قاموا بتسليم أنفسهم للجيش اليمني في الحديدة بعد السيطرة على المطار.

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