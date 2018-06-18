شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عند الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/١٠/٤هـ عن تعرض مواطنٍ في العقد الرابع من العمر للطعن بآلةٍ حادة؛ ما أدى إلى وفاته داخل منزله بمحافظة البدائع.

وأضاف متحدث شرطة القصيم أنه وبتنفيذ إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والاستدلال على مرتكبيها، تم بتوفيق الله التوصل لمتهمَين – سعوديي الجنسية – والقبض عليهما في العقدين الثاني والثالث من عمرهما، وإيداعهما التوقيف وإحالتهما النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.