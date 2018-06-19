«تحالف رصد الانتهاكات» يطالب بحماية «أطفال اليمن» من ممارسات «الحوثي»

تواصل – واس:

دعا عضو التحالف اليمني لرصد الانتهاكات صدام محمد حامد، إلى تضمين التقرير المزمع صدوره في دورة المجلس القادمة عن اليمن، بالضمانات اللازمة لحفظ سلامة أطفال اليمن وتحييدهم من الصراع الدائر وحمايتهم من التجنيد الذي تقوم به ميليشيا الحوثي.

ووجه حامد في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الشكر للمفوض السامي على الإحاطة التي تقدم بها حول أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول خاصة اليمن.

وأوضح أن الميليشيا ما زالت مستمرة بشكل ممنهج في استقطاب الأطفال للتجنيد والزج بهم في العمليات القتالية، مؤكداً على ضرورة سرعة الدفع وتقديم الدعم اللازم لمنظمات المجتمع المدني في اليمن واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن إنجازها لعملها بشكل كامل.

وأضاف حامد أن حفظ السلم والأمن الدولي، من أولويات مقاصد الأمم المتحدة، وأن اليمن تظل في نطاق محيطها العربي عامل مهم لحفظ وسلامة هذا الجزء من العالم.