مزايا جديدة قادمة إلى تويتر.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

أعلن موقع تويتر عن إضافة قادمة إلى إشعارات الهاتف الذكي، والتي سوف تصل قريباً للمستخدمين وتضمن تحديثات لأخبار مخصصة يتم إنشاؤها استناداً إلى اهتمام المستخدمين.

وستعمل ميزة الإشعارات الجديدة استناداً إلى أنواع الحسابات التي تتبعها والأشياء التي تغرد بها، وسيؤدي النقر على إشعار واحد إلى نقلك إلى صفحة مرتبة تحتوي على تغريدات ومقاطع فيديو ذات صلة بالموضوع، تماماً كما لو كنت قد عثرت على القصة في علامة التبويب “الاستكشاف”.

وبالمثل سترى أيضاً أحداث مرتبة في الجزء العلوي من المخطط الزمني الخاص بك، ولكن الآن يتوسع موقع تويتر ليشمل نفس الأخبار المخصصة التي يقترحها لإعلامك في الجزء العلوي من مخططك الزمني.

ويقوم الموقع أيضاً بتحديث علامة التبويب “استكشاف” ليشمل موضوعات بدلاً من نوع المحتوى فقط مما يعني أنه من المحتمل أن تقوم بفرز تغريداتك عن طريق الترفيه والعلوم وغيرها.