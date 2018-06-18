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«الصحة العالمية»: الإفراط في ألعاب الفيديو اضطراب نفسي

«الصحة العالمية»: الإفراط في ألعاب الفيديو اضطراب نفسي
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تواصل – وكالات:

أضافت منظمة الصحة العالمية، اضطراب ألعاب الفيديو إلى القائمة الجديدة للمشاكل والأمراض والتي صدرت مؤخراً وتتضمن 55 ألف نوع من الحالات الصحية، وكان آخر تحديث لهذه القائمة تم عام 1990، وتضمن الإصدار الحديث من القائمة اضطراب ألعاب الفيديو ضمن مجموعة المشاكل النفسية والذهنية الكبيرة التي ترتبط بالإدمان وتتطلّب المراقبة.

وتعني توصية منظمة الصحة العالمية، أن تقوم الأنظمة الصحية في مختلف الدول ويقوم الأطباء والممرضون بالتنبه إلى هذه المشكلة، ورصدها، واتخاذ إجراءات تجاهها عن طريق توفير وسائل علاجية للتخلّص من هذا الإدمان.

وبحسب ‘‘رويترز‘‘ نبّه الدكتور فلاديمير بوزنياك العضو في إدارة الصحة العقلية بمنظمة الصحة العالمية إلى أن ملايين من محبي ألعاب الفيديو ومنهم من يلعبونها بدرجة مكثّفة لا ينطبق عليهم اضطراب ألعاب الفيديو كمشكلة نفسية وفق تصنيف منظمة الصحة.

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