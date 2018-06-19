«المحرمي»: ميليشيا الحوثي تتخذ المدنيين دروعاً بشرية وسط الأحياء السكنية بالحديدة

تواصل – واس

أكد قائد جبهة الساحل الغربي في اليمن العميد أبو زرعة المحرمي سيطرة قوات الجيش الوطني اليمني على مطار الحديدة الدولي كاملاً بعد معارك عنيفة خاضها الجيش بمساندة من طيران التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية ، أن قوات الجيش اليمني تتقدم من الجهة الجنوبية الغربية لمطار الحديدة في عملية التفاف لتحرير مركز مديرية الدريهمي.

وذكرت مصادر عسكرية للوكالة أن الاشتباكات العنيفة بين الجيش الوطني اليمني والميليشيا تدور في هذه الأثناء في منطقة وداي نخل الرمان، الواقع في مشارف مركز المديرية.

وتكبدت الميليشيا في المعارك الدائرة عشرات القتلى والجرحى والأسرى، فضلاً عن تكبدها خسائر فادحة في العتاد والمعدات القتالية.

وذكرت تلك المصادر أن الميليشيا الحوثية فرت باتجاه المدينة، وتمركزت وسط الأحياء السكنية، متخذة من السكان دروع بشرية.

وأضافت إن الميليشيا اعتلت العديد من الفنادق والمباني السكنية في شارع جمال، ومدينة 7 يوليو، ونشرت قناصتها على نحو كبير في المناطق المأهولة بالمدنيين.