فتح باب القبول بجامعة الطائف للعام الدراسي المقبل.. 12 شوال

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الطائف فتح باب القبول للعام الجامعي المقبل 1439 / 1440 هـ خلال المدة 12 – 24 شوال الجاري عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

وكشفت الجامعة عن إطلاق برامج أخرى جديدة هذا العام في تخصصات الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية للطالبات، والتصميم الداخلي والفنون للطلاب، تشمل تخصصات القرآن الكريم وعلومه والدراسات الإسلامية للطلاب والطالبات، إضافة إلى برامج أخرى جديدة في الكلية الجامعية بتربة،تشمل علوم الغذاء والتغذية وتقنية المختبرات الطبية للطلاب والطالبات، وتصميم الأزياء والنسيج للطالبات، مبينةً أن فتح القبول في هذه التخصصات للجنسين يأتي بهدف تلبية حاجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور وصل الله السواط، أن القبول سيكون إلكترونياً على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال أي وثائق، أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل، مشيراً إلى أن وسيلة التواصل ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة على الويب من خلال خدمة (استفسار).

ونبه إلى أن بوابة القبول ستغلق بالنسبة لطلاب المنح الداخلية يوم السبت الموافق 16 شوال المقبل، مبيناً أن فرز طلبات القبول سيستمر من يوم الاثنين الموافق 25 شوال إلى يوم الاثنين الموافق 3 من شهر ذي القعدة المقبل، تليها مرحلة إعلان النتائج لتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 4 من ذي القعدة إلى يوم الأحد 9 من الشهر نفسه، مفيداً أنه سيتم الإعلان عن بقية المقاعد الشاغرة والتقديم عليها يوم الأربعاء 12 من ذي القعدة إلى يوم الأحد الموافق 16 من الشهر نفسه، فيما سيتم الترشيح على المقاعد الشاغرة ابتداءً من الاثنين 17 ذي القعدة إلى 20 من الشهر نفسه، فيما سيبدأ العام الجامعي المقبل 1439 / 1440 يوم الأحد 22 من ذي الحجة المقبل.

وفيما يخص شروط القبول العامة، أوضح الدكتور السواط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم مواطن، والحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وعدم وجود قبول سابق في جامعة الطائف، وألا تقل النسبة الموزونة أو المكافئة عن 70 % حسب المقاعد الشاغرة، ودخول الاختبارات اللازمة للتخصص الموضحة في شروط القبول الخاصة.

وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أن الجامعة لا تقبل أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من خمس سنوات، أي أن الجامعة تقبل شهادات العام الدراسي 1434/ 1435 هـ وما بعدها، علماً أن الأولوية في القبول لخريجي هذا العام.

وأضاف أن هناك شروطاً لقبول المنح الداخلية، وهي المنح المخصصة للطلبة المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات فإضافة إلى الشروط العامة للقبول في الجامعة، يجب أن يكون الطالب مقيماً إقامة نظامية في المملكة سارية المفعول قبل بدء الدراسة، وألا يقل سنه عن (17) عاماً ، ولا يزيد على 25 سنة للمرحلة الجامعية،وأن لا يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، وأن تُصدق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة، وإكمال الإجراءات حسب توجيهات وزارة التعليم وسيحاط المتقدم لاحقاً بنتيجة القبول برسالة نصية على جواله.