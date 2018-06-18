«الغذاء والدواء»: 55% من المستهلكين لا ينظرون إلى معلومات المنتج الغذائي

تواصل – الرياض

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء, دراسة عن سلوك المستهلك عند شراء المنتجات الغذائية من منافذ البيع، وقياس مدى وعيه تجاه بعض العبارات والمصطلحات الغذائية مثل “تاريخ الصلاحية” و”الحصة اليومية”, حيث بلغ عدد المشاركين في الدراسة التي أنجزها مركز البحوث والدراسات بالهيئة 12424 شخصاً، تم جمع بياناتهم ومشاركتهم في 7 مدن الرياض، جدة، الدمام، تبوك، المدينة، حائل، أبها.

وتبين من سلوك المستهلك عند الشراء, أن 12% من المستهلكين يراجعون القيم الغذائية، و21% يراجعون تاريخ الإنتاج، و28% يراجعون تاريخ انتهاء الصلاحية، و6.2% يراجعون بلد المنشأ، و2.9% يراجعون الحصة اليومية، و2.3% يراجعون ما إذا كان المنتج يحتوي على أحد العناصر المسببة للحساسية، و55% من المستهلكين لم يراجعوا أو ينظروا إلى أي معلومات موجودة على المنتج الغذائي.

وأوضحت الدراسة التي ستجرى بشكل دوري، أن 59% من المستهلكين يصدقون العبارات الغذائية المكتوبة على المنتجات الغذائية، و49.6% يصدقون ما يتم بثه عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو وسائل التواصل الاجتماعي عن استهلاك المنتجات، و56% لا يعرفون المعنى الصحيح للحصة الغذائية المكتوبة على المنتج، و62% لا يعرفون المعنى الصحيح للكربوهيدرات، و49% لا يعرفون المعنى الصحيح للبروتين، و45% لا يعرفون المعنى الصحيح لتاريخ الإنتاج..