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بالفيديو.. أول صور من داخل مطار الحديدة بعد تحريره ودحر الحوثيين

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تواصل – وكالات:

بُثت أول صور حصرية من داخل مطار الحديدة بعد تحريره من الحوثيين ودحرهم، إثر عملية نوعية خاطفة قادتها القوات اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي، فجر اليوم الثلاثاء.

الصور بثتها قناة “سكاي نيوز عربية” التي رافقت القوات خلال تقدمها، لتكون أول وسيلة إعلامية تدخل المطار بعد تحريره وتنشر صوراً من داخله، بالتزامن مع شن المقاومة عمليات تمشيط واسعة وتطهير.
و

الصور أظهرت عناصر القوات المشتركة تنتشر في أجراء المطار المترامي الأطراف، بالإضافة إلى آليات عسكرية تتقدم بعد العملية، التي أسفرت عن مقتل وأسْر عشرات الحوثيين وفرار آخرين.

 

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