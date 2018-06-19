دراسة: الأمريكيون يملكون نصف أسلحة المدنيين في العالم

تواصل- وكالات:

كشفت دراسة جديدة عن نتائج خطيرة حول امتلاك المدنيين للسلاح حول العالم، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة.

وقالت الدراسة ‘‘إنَّ الأمريكيين الذين يشكلون أربعة في المئة من سكان العالم يملكون نحو 46 % من قطع الأسلحة التي يملكها المدنيون حول العالم والذي بلغ 857 مليون قطعة بنهاية 2017‘‘.

وكشف (مسح الأسلحة الصغيرة)، وهو مشروع بحثي مستقل مقره جنيف، أنَّ هناك أكثر من مليار قطعة سلاح حول العالم يملك المدنيون 85 % منها، بينما تملك الجيوش ووكالات إنفاذ القانون النسبة المتبقية.

وأكدت الدراسة، أنه بحلول نهاية العام الماضي صار هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 مقيم في الولايات المتحدة، يليها اليمن حيث لكل 100 شخص نحو 53 قطعة سلاح.

وأوضح القائمون على الدراسة، أن بيانات تسجيل أسلحة المدنيين متاحة في 133 دولة ومنطقة غير أن 28 دولة فقط أفصحت عن معلومات تتعلق بمخزون أسلحة الجيش ووكالات إنفاذ القانون لديها.