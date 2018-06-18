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الإطاحة بسارق الصيدليات الملثم بالرياض بحوزته صندوق المحاسبة

الإطاحة بسارق الصيدليات الملثم بالرياض بحوزته صندوق المحاسبة
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تواصل – فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية باشرت يوم الثلاثاء الموافق 28/9/1439هـ، ثلاثة بلاغات عن قيام شخص ملثم بالسطو المسلح، بسلاح أبيض (ساطور) على عدد من الصيدليات بحي لبن غرب العاصمة الرياض، وهروبه بعد استيلائه على مبالغ مالية وصندوق محاسبة إحدى الصيدليات.
وأسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ومتابعتها أمنيا بتوفيق الله عن القبض على الجاني الذي اتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 31 عامًا، وضبط بحوزته مبالغ نقدية وصندوق المحاسبة المسروق، وبسماع أقواله المبدئية أقر بارتكابه لتلك الجرائم، حيث تم إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض.
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