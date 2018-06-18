نصائح مهمة قبل شراء «راوتر» للإنترنت

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

اشتعال النيران في أحد محركات طائرة المنتخب بروسيا (فيديو وصور)

أمر ملكي.. إعفاء رئيس الهيئة العامة للترفيه من منصبه

أمر ملكي.. إعفاء رئيس الهيئة العامة للترفيه من منصبه

«الأرصاد»: الحرارة تتجاوز الـ 50 درجة في الظل (فيديو)

«الأرصاد»: الحرارة تتجاوز الـ 50 درجة في الظل (فيديو)

خلال 22 يوماً.. توقيف 89 متهماً من 9 جنسيات في قضايا أمن دولة

خلال 22 يوماً.. توقيف 89 متهماً من 9 جنسيات في قضايا أمن دولة

نصائح مهمة قبل شراء «راوتر» للإنترنت

نصائح مهمة قبل شراء «راوتر» للإنترنت
0

تواصل – وكالات:

أصبحت أجهزة الراوتر من التجهيزات المنتشرة في كل منزل تقريباً، وتتنوع ألوانها بين الأبيض والأسود والأحمر، وهناك موديلات بهوائيات طويلة وأخرى قصيرة، ولا يمكن إجراء اتصالات الإنترنت الحديثة دون هذه الأجهزة. وفيما يلي بعض النصائح والإرشادات التي يجب مراعاتها عند شراء أجهزة الراوتر.

للوصول إلى الإنترنت يحتاج المستخدم بشكل أساسي إلى مودم فقط، ويتم إنشاء الاتصال إما عن طريق شبكة الهاتف أو كابل التلفزيون أو لاسلكياً، ولكن إذا رغب المستخدم في وصول أكثر من كمبيوتر أو هاتف ذكي أو تجهيزات المنزل الذكي أو إجراء المكالمات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت، فإنه يحتاج في هذه الحالة إلى جهاز راوتر، لكي يقوم بتوزيع حزم البيانات على الأجهزة المتصلة، كما يقوم بتشبيك هذه الأجهزة مع بعضها البعض.

ومن الأمور المهمة الواجب مراعاتها أن يكون جهاز الراوتر قادراً على القيام بجميع الوظائف المرغوبة، فليس كل جهاز يتضمن مودم يمكنه الوصول إلى شبكة الإنترنت بمفرده.

وكلما زاد سعر جهاز الراوتر، زادت الوظائف، التي يوفرها للمستخدم، إلا أنه يتعين على المستخدم تقييم احتياجاته، حيث لا يحتاج بعض الأشخاص إلى سيرفر ميديا في المنزل، ولكن من الوظائف الأكثر إفادة وجود إمكانية وصول الضيوف إلى الشبكة المنزلية WLAN، ولكن هذا لا يعني الوصول التلقائي إلى جميع النطاقات (الخاصة) في الشبكة المنزلية.

بالإضافة إلى أن وظيفة إجراء المكالمات الهاتفية تعتبر من الوظائف الواجب مراعاتها عند شراء أجهزة الراوتر، نظراً لأنه عاجلاً أم آجلاً سيتم تحويل جميع الاتصالات الرقمية المتبقية إلى معيار نقل الصوت الرقمي عن طريق بروتوكول الإنترنت (VoIP) والمعتمد على الإنترنت، وبالتالي يحتاج المستخدم حالياً إلى جهاز راوتر يدعم هذا المعيار من أجل إجراء المكالمات الهاتفية عبر شبكة الهاتف الأرضي.

ومن ضمن الوظائف الإضافية أيضاً أنه يمكن لجهاز الراوتر دعم الهواتف الرقمية اللاسلكية، والتي تعرف باسم هواتف DECT، واستعمال أجهزة الراوتر كقاعدة أساسية، بحيث يمكن اقتران الهاتف اللاسلكي بجهاز الراوتر مباشرة دون الحاجة إلى قاعدة أساسية بشكل إضافي.

وأوضح خبير التكنولوجيا الألماني ألكسندر كوخ أنه يمكن للمستخدم ترقية أجهزة الراوتر أو المودم المشغلة بالفعل بالوظائف الحديثة مثل شبكة WLAN لاسلكية أسرع أو تشغيل سيرفر الميديا، وفي أغلب الحالات يمكن توصيل جهاز الراوتر الجديد بالجهاز الموجود بواسطة كابل LAN. وبالنسبة لوصلات الكابلات فإنه يمكن ترقيتها بوظائف شبكة WLAN أو خدمات سيرفر الميديا، ويجب أن تتم المكالمات الهاتفية عن طريق راوتر الكابل الأول.

وبهذه الطريقة يمكن لعملاء الكابل من الناحية النظرية تشغيل أي جهاز راوتر بواسطة وصلة الكابل الخاصة بهم، حتى الموديلات، التي يتم إنتاجها لاتصالات الإنترنت DSL، وعندئذ تصل إشارة الإنترنت إلى المنزل عن طريق مودم الكابل القديم، ثم يتم توزيعها بواسطة جهاز الراوتر الحديث.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إنفوجرافيك.. 6 نصائح لحماية الأطفال المصابين بالسكري في العيد

إنفوجرافيك.. 6 نصائح لحماية الأطفال المصابين بالسكري في العيد

استشاري لـ«تواصل»: هذه نصيحتي للمواطنين لينعموا بحياة صحية دون أمراض

استشاري لـ«تواصل»: هذه نصيحتي للمواطنين لينعموا بحياة صحية دون أمراض

نصائح بسيطة لشراء مقعد الطفل في السيارة

نصائح بسيطة لشراء مقعد الطفل في السيارة

نصائح لتقليل العطش خلال نهار رمضان

نصائح لتقليل العطش خلال نهار رمضان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد
أنفك والزهور
تدوينات حرة

أنفك والزهور

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>