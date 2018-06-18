الملحقيات الثقافية للمبتعثين تُحذر من جامعات «القبول المنخفض»

تواصل – الرياض:

دعت ملحقيات ثقافية المبتعثين إلى الحرص على الالتحاق بجامعات «متميزة» في التخصصات بشكل عام، والابتعاد عن البرامج الدراسية التي تكون متطلبات القبول فيها منخفضة أو قد لا تنطبق عليها أنظمة معادلة الشهادات الجامعية في المملكة.

ونصحتهم بمراجعة وزارة التعليم لمعرفة قائمة الجامعات المتميزة بحسب التخصصات، مؤكدة على التحقق من وجود التأهل المهني والتدريب العملي الكافي بحسب ‘‘الحياة‘‘.

وقالت الملحقيات في توجيهات إلى الطلبة «إذا كانت مرحلة البكالوريوس مسبوقة بدراسة مرحلة الدبلوم/ التحضيرية في مؤسسة تعليمية أخرى خارج الجامعة؛ فيجب التأكد من أن هذه المؤسسة التعليمية موصى بها لدى الوزارة لدراسة هذه المرحلة”.

ونبهت إلى أن اعتماد أي مؤسسة تعليمية لتدريس اللغة الإنكليزية لا يعني اعتمادها لتدرس المرحلة التحضيرية أو الدبلوم، ولمعرفة المؤسسات التعليمية لا بد من مراجعة التعليمات التي يتم تحديثها بصورة مستمرة. حسب “الحياة”.