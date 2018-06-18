«الصحة العالمية»: 23 وفاة في المملكة بفيروس «كورونا» خلال 4 أشهر

تواصل – الرياض

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروس “كورونا” أسفر عن وفاة 23 شخصاً في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 21 يناير إلى 31 مايو هذا العام.

وأضافت أن الوفيات كانت من بين 75 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن الوفيات الأخيرة رفعت عدد ضحايا المرض إلى 790 حالة وفاة منذ اكتشافه في البشر لأول مرة عام 2012.

وزادت الأرقام الأخيرة عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 2220 منذ أيلول (سبتمبر) 2012 من بينهم 1844 حالة من المملكة العربية السعودية، طبقاً لـ “الحياة”.

فيروس “كورونا”، ينتمي لعائلة فيروسات تتراوح من حالات البرد إلى متلازمة الجهاز التنفسي الحاد، ظهر بين البشر في المملكة في عام 2012 لكن الأبحاث تشير حالياً إلى أنه ظهر لأول مرة في الإبل في عام 1983.