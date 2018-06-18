«النقل العام» تكشف حقيقة عمل «أجرة الحرم» في شوال

تواصل – مكة:

نفت هيئة النقل العام ما تم تداوله عن بدء دخول “أجرة الحرم” في الخدمة وسط شوال الحالي، مؤكدة أن عمل سيارات الأجرة العادية سيستمر حتى بدء عمل الأجرة الجديدة التي تعمل هيئة النقل على تجهيز متطلباتها من حيث اللوائح والمميزات، لافتة إلى أن أجرة الحرم لن تكون صفراء اللون كما نشاهد في النماذج المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري، أن مشروع “أجرة الحرم” لن يعمل في شوال كما تسوق بعض المنصات الاجتماعية، مؤكداً أن عمل أجرة الحرم يرتهن بإقرار اللائحة المنظمة للنشاط أولا، مشيرا إلى أن المشروع كفيل بتحقيق نقلة نوعية في خدمة ضيوف الرحمن بحسب ‘‘مكة‘‘.

وأكد أن المشروع من الأهمية بمكان؛ لرفع كفاءة الخدمة، وضبط الأسعار، سيما والمملكة وقيادتها يحتفون بزوار المدينتين المقدستين وخدمة ضيوف الرحمن.

وفيما يتعلق بأهمية مشروع أجرة الحرم أفاد المطيري بأنه من الأهمية بمكان، حيث يطرح على إحدى دور الخبرة لتحديد متطلبات المشروع، وتحديد المنطقة والنطاق وعدد المركبات وأفضل وأحدث التجهيزات للمركبة، بالإضافة إلى الأسلوب الأمثل لعملية طرح التراخيص.