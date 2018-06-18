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«مدني مكة» يحذر أولياء الأمور من خطر المسابح على أبنائهم

«مدني مكة» يحذر أولياء الأمور من خطر المسابح على أبنائهم
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تواصل – فريق التحرير:

تعليقاً على غرق طفل خلال أيام الأعياد، أكد الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن المسابح تشكل خطورة بالغة على الأطفال ومن لا يجيد السباحة.

ودعا كافة الأسر في رسالة توعوية خص فيها أولياء الأمور من الآباء والأمهات، لمتابعة الأطفال ومراقبتهم أثناء الخروج إلى المنتجعات السياحية والاستراحات حفاظاً على سلامة أبنائهم.

وأشار مدني مكة، إلى أن المتابعة لا تكفي ولا يمكن من خلالها السيطرة على الأطفال في ظل كثرة حركتهم داخل أروقة الاستراحات والمنتجعات، مذكراً بالإجراءات الاستباقية التي يجب على أولياء الأمور اتخاذها في الاستراحات في الساعة الأولى من الوصول من خلال التأكد تماماً بأن الممر المؤدي إلى المسبح مغلق ولا يمكن الأطفال من عبوره.

وحذر الدفاع المدني من خطورة اتكال كلا الأب والأم على بعضهما البعض، فيما يخص الرقابة والمتابعة وترك الأمر لمن لا يملك القرار لصغر سِنه وعدم إدراكه بحجم المخاطر المحيطة به.

 

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