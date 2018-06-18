وزير صهيوني سابق «جاسوس» لطهران

تواصل – وكالات:

اتهمت النيابة العامة في إسرائيل، الوزير السابق غونين سيغف بالتجسس لمصلحة طهران، فيما تعرّضت أكثر من مئة شخصية إيرانية لانتقادات، بعد مطالبتها بمحادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وتولى سيغف (62 سنة) عام 1995 حقيبة الطاقة في حكومة إسحق رابين، عن حزب «تسومت» اليميني المتطرف، وسُجن عام 2005 بعد إدانته بمحاولة تهريب 30 ألفاً من حبوب الهلوسة إلى إسرائيل من هولندا، مستخدماً جواز سفر دبلوماسياً مع تاريخ صلاحية مزوّر، وسُحِبت منه رخصة الطبيب وغادر الدولة العبرية عام 2007، بعد إطلاقه إثر إقراره بالتهمة ضمن اتفاق مساومة قانوني.

وبعد رفع محكمة إسرائيلية أمس السرية عن نشر تفاصيل الملف، تبيّن أن جهاز الأمن العام (شاباك) اعتقل الوزير السابق الشهر الماضي، بعدما رفضت غينيا دخوله أراضيها نتيجة ماضيه الجنائي، علماً أنه أقام في السنوات الأخيرة في نيجيريا.

وأضاف «شاباك» أن سيغف بادر عام 2012 إلى الاتصال بموظفين في السفارة الإيرانية لدى نيجيريا، وبات مذاك «عميلاً لأجهزة الاستخبارات الإيرانية». وتابع أنه التقى مشغّليه مرتين في إيران ومرات في دول أخرى، وتسلّم منهم جهاز اتصالات مشفراً لنقل رسائله إلى الاستخبارات الإيرانية، وزوّد طهران «معلومات تتعلّق بقطاع الطاقة ومواقع أمنية في إسرائيل، ومعلومات عن مسؤولين في المؤسسات السياسية والأمنية».