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«اتحاد المصارف»: 71% من العرب لا يمتلكون حسابات مصرفية

«اتحاد المصارف»: 71% من العرب لا يمتلكون حسابات مصرفية
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تواصل – الرياض:

حالَ ضعف الشمول المالي بين 71 في المائة من البالغين في البلدان العربية والاستفادة من الخدمات المالية والتمويلية الرسمية في المصارف التجارية العربية.

وبحسب ‘‘الاقتصادية‘‘ قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ‘‘إن 29 في المائة فقط من البالغين في الدول العربية يمتلكون حسابات مصرفية، مبيناً أن الدول العربية باستثناء دول الخليج، الأكثر حرماناً من الخدمات والمنتجات المالية على مستوى العالم‘‘.

وأضاف، أنه على الرغم من الزيادة الملحوظة في ملكية الحسابات في معظم الدول العربية، تبقى هناك فروقات واسعة بين الدول فيما يخص الشمول المالي، حيث إن دول الخليج تعتبر ذات معدلات شمول مالي مرتفعة، في حين تعتبر لبنان والأردن وفلسطين المغرب والجزائر وتونس دولاً ذات معدلات شمول مالي متوسطة، أما مصر والعراق واليمن والسودان وجيبوتي وموريتانيا والصومال، فهي دول ذات معدلات شمول مالي أقل.

وبحسب فتوح، فإن 93 في المائة من الشباب العربي الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً لا يمتلكون حسابات مصرفية في أية مؤسسة مالية رسمية.

وأوضح، أن المرأة العربية تعاني من إقصاء في التعاملات المصرفية والمالية، على حد وصفه، مبيناً أن 24.5 في المائة فقط من النساء يمتلكن حسابات مصرفية، ما يعكس فجوة كبيرة في نسب الشمول المالي بين الجنسين، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى القنوات المالية الرسمية.

وأرجع الفجوة بين الجنسين في مسألة الشمول المالي إلى امتلاك الذكور حسابات ضعف ما تمتلكه النساء تقريباً في غالبية الدول العربية، إضافة إلى الحواجز الهيكلية بما في ذلك القيود القانونية والعقبات التنظيمية.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن نسبة المقترضين من مؤسسات مالية رسمية في الدول العربية تعتبر منخفضة بشكل عام، خاصة في دول المغرب العربي كالجزائر والمغرب وكذلك في الدول الأقل نمواً كاليمن والصومال، فيما ترتفع نسبة الإقراض في دول الخليج ولبنان والأردن، مشيراً إلى أن جميع الدول العربية باستثناء الجزائر واليمن، تزيد نسبة المقترضين الذكور على نسبة المقترضين النساء.

 

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