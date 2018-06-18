المقاومة اليمنية تفرض سيطرتها الكاملة على مطار الحديدة وتطارد فلول الحوثيين

تواصل – الرياض

أعلن أبو زرعة المحرمي القائد العام لجبهة الساحل الغربي، اليوم الثلاثاء، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد التحالف العربي لدعم الشرعية، فرضت سيطرتها الكاملة على مطار الحديدة، وفقاً لـ “”سكاي نيوز عربية”.

وأضاف “المحرمي” أن قوات المقاومة المشتركة اقتحمت المطار برغم المواجهات القوية مع مليشيات ‎الحوثي، ويتم الآن ملاحقة الجيوب المتبقية من الحوثيين داخل المطار.

وتقدمت القوات المشتركة في الجهة الجنوبية الغربية لمطار الحديدة باتجاه مركز مديرية الدريهمي وتدور في الأثناء اشتباكات عنيفة في وادي نخل الرمان بالقرب من مركز المديرية.

وقطعت القوات المشتركة الإمدادات عن ميليشيات الحوثي من الجهة الشرقية لمطار الحديدة، وفر المتمردون إثر ذلك إلى البوابة الشمالية.

وأضاف “المحرمي”، أن أعمدة الدخان تتصاعد من داخل المطار الحربي الواقع في مجمع مطار الحديدة، فيما حلقت مقاتلات التحالف العربي فوق المطار.

من جانبها، فخخت الميليشيات الإيرانية أجزاء كبيرة من مطار الحديدة، وقصفت أحياء مدينة الحديدة المجاورة له.