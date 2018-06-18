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صارت ظاهرة .. مختصون: الاقتراض من أجل السفر كارثة

صارت ظاهرة .. مختصون: الاقتراض من أجل السفر كارثة
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تواصل – الرياض:

وصف متخصصون انتشار ظاهرة الاقتراض في السنوات الأخيرة من أجل السفر، بالوضع سيئ جداً على المقترض، مؤكدين أن الاقتراض يكون في أسوأ الحالات المتعلقة بالضروريات مثل قسط سيارة أو منزل، لكن الاقتراض من أجل القيام برحلة سياحية من 10-20 يوماً فقط وتنتهي الرحلة بسداد أقساطها، لهذه الرحلة فهذا أمر غير جيد إطلاقاً، وعبء ومشقة وديون وإرهاق لدى ولي الأمر.

من جانبه ذكر المحلل الاقتصادي علي الجعفري، أنه وصل الأمر إلى التشجيع من قبل البنوك من خلال البطاقات الائتمانية والتي تصل فوائدها ما بين 18 % – 24 % سنوياً بل وصل الأمر إلى قيام بعض وكالات السفر بعمل برامج بالتقسيط، حسب “الرياض”.

ويرى الجعفري أن تمويل رحلة سياحية بالاقتراض أمر غير جيد إطلاقاً، فإذا لم يكن لدى العائلة أو الفرد القدرة على السفر، فعليهم إيجاد طريقة لقضاء الإجازة بطريقة لا تثقل كاهل رب الأسرة بديون واقتراض، وستنقلب عليهم بعد قضاء الرحلة في تأمين متطلبات حياتية مهمة بعد عودتهم من إجازة لم يبقَ منها غير ذكرى فقط وصور في الجوال.

ويرى أن على وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الترفيه أن يقوموا بأعمال توعوية لقضاء الإجازة داخل المملكة وتشجيع الطلاب والطالبات ضرورة الاستفادة من النشاطات التي تقوم بها وزارة الترفيه، وكذلك على النساء النظر إلى الحالة المادية لرب الأسرة وعدم تكبيده ديوناً لأجل قضاء وقت قصير خارج المملكة، وبالتالي التأثير على العائلة بعد العودة وضرورة توفير رب الأسرة الاحتياجات الضرورية للأسرة غير بعض الكماليات التي ستكون عبئاً كبيراً عليه.

 

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