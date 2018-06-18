دراسة حديثة: الاستيقاظ مبكرًا يقي النساء من خطر الاكتئاب

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن النساء اللاتي يستيقظن مبكرا في الصباح أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بمن يستيقظن في أوقات متأخرة.

ووجدت الدراسة التي أجريت على أكثر من 32 ألف امرأة ، واستغرقت 4 سنوات، أن أولئك الذين يميلون للاستيقاظ مبكرا هم أقل عرضة للإصابة بالمرض العقلي بفضل زيادة التعرض لضوء النهار، حسب ما نشرت مجلة “Journal of Psychiatric Research”.

وخلص معدو الدراسة إلى أن التعرض لضوء الشمس في النهار يقلل خطر إصابة الشخص بالاكتئاب بنسبة 12% إلى 27%، لذلك فإن نمط النوم يلعب دورا في الإصابة بهذا المرض العقلي.

ووجدت الدراسة أن الذين يستيقظون في وقت متأخر من النهار، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، حتى عندما تم تحديد عوامل أخرى يحتمل أن تعرضهم للخطر، مثل العيش بمفردهم والتدخين وغيرها، وفقا للدكتورة سيلين فيتر، كبيرة معدي الدراسة في جامعة كولورادو ومديرة مختبر النوم في الجامعة.

وأضافت الدكتورة فيتر أن “موعد وكمية التعرض للضوء يؤثران على نمط النوم، وبالتالي يؤثر ذلك على خطر الإصابة بالاكتئاب”.

وبينما تشير النتائج إلى أن نمط نوم الشخص هو عامل خطر مستقل للاكتئاب، فقد أوضحت في الوقت نفسه أن هذا لا يعني بالضرورة أن من يحبون الليل ستواجهون المرض بشكل حتمي.

وتنصح الدكتورة فيتر وفريقها، من أجل تجنب الإصابة بالاكتئاب قدر الإمكان بـ “الحصول على ما يكفي من النوم وممارسة التمارين الرياضية، وقضاء الوقت في الهواء الطلق، وخفت الأضواء ليلا، ومحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من الضوء نهارا”.