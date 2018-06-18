ترامب يأمر بإنشاء قوات أمريكية للسيطرة على الفضاء

تواصل – وكالات:

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الإثنين، بإنشاء “قوات فضائية” ستكون إلى جانب كل من الجيش والقوات الجوية وخفر السواحل.

وخلال انعقاد المجلس القومي للفضاء، في البيت الأبيض، قال ترامب: “لا يكفي أن يكون هناك وجود أمريكي في الفضاء، بل يجب أن تكون لدينا هيمنة أمريكية في الفضاء”.

وتابع: “من المهم جدا أن أقوم بتوجيه وزارة الدفاع للبدء فورًا في العملية اللازمة لإنشاء قوة فضائية”. ووصف ترامب هذا الإعلان بـ”البيان الكبير للقوات المسلحة”، وفقا لـ”الأناضول”.

وأوضح أن هذه القوات ستكون منفصلة عن سلاح الجو، قائلًا: “ستكون لدينا قوات جوية وقوات فضائية، وستكونان متساويتين ومنفصلتين”، مضيفا “لا أريد أن تتسيدنا الصين وروسيا ودول أخرى في الفضاء”.