«طيران روسيا» تكشف سبب احتراق محرك طائرة المنتخب السعودي (فيديو)

تواصل – الوكالات:

أكد مصدر في شركة طيران “روسيا” أن حادث احتراق أحد محركات طائرتها “إيرباص 319” التي كان على متنها المنتخب السعودي ربما تكون ناتجة عن اصطدامها بطائر عند الهبوط.

وقال المصدر: “بإمكاننا أن نؤكد أن الطائرة هبطت ومحركاها يعملان بشكل طبيعي”. وأضاف: ” هذه الطائرة لن تقوم برحلات قبل التأكد من طبيعة الحادث”.

يذكر أن طائرة الشركة التي كان على متنها الأخضر السعودي كانت في رحلة بين مدينتي بطرسبورغ وروستوف، طبقاً لـ “RT” الروسية.

على صعيد متصل، أوضحت الخطوط الجوية العربية السعودية، أن الطائرة التي تعرضت لعطل فني في أحد محركاتها مساء أمس الاثنين، وعلى متنها أفراد بعثة المنتخب الوطني السعودي المشارك في كأس العالم، ليست تابعة للخطوط للسعودية، بل تتبع لشركة طيران روسية، التي تم تأمينها من قبل الفيفا، لنقل أفراد المنتخب السعودي، من “موسكو” إلى “روستوف”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد طمأن الجماهير الرياضية على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني، بعد عطل فني في أحد محركات الطائرة التي هبطت في مطار “روستوف أون دون”.