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القبض على مقيم عربي تورط في جريمة قتل بالأحساء

القبض على مقيم عربي تورط في جريمة قتل بالأحساء
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تواصل – إبراهيم المتعب:

تمكنت شرطة محافظة الأحساء من القبض على مقيم عربي بالعقد الثالث من العمر، بعد أن طعن شخصاً بسلاح أبيض بأحد الطرق العامة بحي السويق؛ ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته.

وتلقت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء بلاغاً عند التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين، عن تعرض شخص للطعن بسلاح أبيض بأحد الطرق العامة بحي السويق، ووفاته متأثراً بإصابته.

وبتنفيذ إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، تم تحديد هوية الجاني الذي اتضح أنه مقيم عربي بالعقد الثالث من العمر وتم القبض عليه، وضبط السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة بحوزته، حيث جرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

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