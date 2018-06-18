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النفط يرتفع قبيل اجتماع «أوبك»

النفط يرتفع قبيل اجتماع «أوبك»
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تواصل – وكالات:

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً، الاثنين، قبيل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الوقت الذي يقيم به المستثمرون إثر خلاف تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأفادت “رويترز” بارتفاع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 74.59 دولار للبرميل، وجرى تداوله عند 74.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش، مرتفعاً 1.06 دولار.

وبلغ برنت أعلى مستوى في 3 أعوام ونصف، متجاوزاً 80 دولاراً للبرميل في مايو، لكنه هبط منذ ذلك الحين بفعل تقارير عن نية الموردين الكبيرين السعودية وروسيا زيادة إنتاجهما.

وسجل الخام الأمريكي الخفيف أدنى مستوى في شهرين عند 63.59 دولار للبرميل، لكنه تعافى بعد ذلك بقوة ليجري تداوله عند 65.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 34 سنتاً.

وتفرض أوبك وبعض حلفائها، ومن بينهم روسيا، قيوداً على الإنتاج منذ بداية عام 2017 من أجل مساعدة الأسعار على التعافي.

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