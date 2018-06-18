فرح يتحول إلى مأتم.. تفاصيل جديدة بشأن فاجعة «جرين الباحة»

تواصل – الباحة:

تكشفت تفاصيل جديدة حول حادث جرين الباحة المروري المأساوي، الذي راح ضحيته امرأة وابنتها أثناء عودتهما من زفاف ابنة لها بمحافظة قلوة.

وقع الحادث على الطريق الرابط بین الحجرة واللیث، أثناء عودة الأسرة إلى قريتھا في وادي سیال، وكان يقود المركبة الشاب عبدالرحیم السويدي وبرفقته والدته وشقیقته وأبناؤھا ثامر (10 سنوات)، والجوري (7 سنوات)، وعلي (سنة واحدة).

وأسفر عن إصابة 4 أشخاص آخرين، فیما ناشد أھالي الضحايا المسؤولین علاج المصابین في مستشفى متخصص لصعوبة حالتھم؛ وذلك إثر ارتطام مركبتھم بشاحنة متوفقة على جانب الطريق في مركز الجرين التابع لمحافظة الحجرة.

وتوفيت والدة الشاب وشقیقته في الحال، بینما نُقل الشاب وأبناء أخته الثلاثة إلى مستشفى قلوة العام، الذي بدوره قام بتحويلھم إلى مستشفى الملك فھد بالباحة لصعوبة حالتھم.

وبين معرف قرية وادي سیال صقران بن علي الزھراني، أن الطفلة الجوري حالتھا حرجة، وتعاني تھتكاً بالكبد ورضوضاً بالرئة، والضغط والتنفس منخفض، وترقد بالعناية المركزة في غیبوبة، وشقیقھا “علي” مصاب بكسر الجمجمة، وأجريت له عملیة جراحیة إلا أنه لا يزال في غیبوبته، أما ثامر فحالته مستقرة ولديه جروح وخدوش فقط.

وأضاف أن حالة خال الأطفال قائد المركبة (19 عاماً) حرجة ولا يزال في غیبوبة، ومصاب بكسور متفرقة في الرجل والید والفقرة الأولى من الرقبة وضربة في الرأس.