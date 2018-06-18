ترامب: «الألمان انقلبوا على قيادتهم ولا نريد أن يحدث ذلك معنا»

تواصل – وكالات:

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن “شعب ألمانيا انقلب على قيادته” بسبب المهاجرين.

وكتب الرئيس اليميني الشعبوي، الذي يتبنى موقفاً متشدداً بشأن قضايا الهجرة المحلية، على حسابه على تويتر: “شعب ألمانيا ينقلب على قيادته في وقت تثير فيه الهجرة الاضطرابات في تحالف برلين الهش بالفعل”.

وأضاف: “الجريمة في ألمانيا في تصاعد.. تم ارتكاب خطأ كبير في أنحاء أوروبا بالسماح بدخول ملايين الأشخاص الذي قاموا بتغيير ثقافتهم بصورة قوية وعنيفة”.

وتابع: “لا نريد ما يحدث الآن مع الهجرة في أوروبا أن يحدث معنا”.

وبدأت سلطات الهجرة الأمريكية مؤخراً في فصل الآباء عن أبنائهم لدى وصول طالبي اللجوء، ومعظمهم فارين من العنف في أمريكا الوسطى، إلى الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وقوبلت هذه الممارسة بإدانة من المعارضة السياسية والناشطين الحقوقيين، وحتى بعض مشرعي الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب نفسه.