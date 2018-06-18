مقاتلات صهيونية تقصف غزة مجدداً

تواصل – وكالات:

قصفت طائرات صهيونية مجدداً، مساء اليوم الاثنين، أهدافاً خاصة بالبنية التحتية لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني إن “هجمات سلاح الجو تأتي رداً على إطلاق عدد من البالونات الحارقة من قطاع غزة في وقت سابق اليوم”، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وأكدت تقارير فلسطينية أنه تم ضرب موقع لحماس في خان يونس ومنطقة زراعية قريبة بـ3 صواريخ أطلقتها طائرات تابعة للكيان المحتل.

وكان سلاح الجو الصهيوني قد أغار في وقت سابق اليوم الاثنين، على 9 مواقع في قطاع غزة؛ رداً على إطلاق طائرات ورقية حارقة تسببت باندلاع حرائق في مناطق حدودية محيطة بالقطاع، وفق بيان للجيش الإسرائيلي، نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت وكالة أنباء “معاً” الفلسطينية أن من بين المواقع التي تم استهدافها، موقع بدر التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة بصاروخين، كما أطلق ما لا يقل عن 5 صواريخ على موقع السفينة غرب المدينة.