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أمر ملكي.. إعفاء رئيس الهيئة العامة للترفيه من منصبه

أمر ملكي.. إعفاء رئيس الهيئة العامة للترفيه من منصبه
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تواصل – واس:

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا، قبل قليل، بإعفاء أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه.

وجاء في نص الأمر الملكي:

“بعون الله تعالى.. نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 133 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 175 ) بتاريخ 30 / 7 / 1437هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يُعفى معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.

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