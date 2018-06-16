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متحدث التحالف يكشف تفاصيل تحرير مدينة وميناء الحديدة
العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي
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تواصل – الرياض:

قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن الجهود التي بذلها المبعوث الأممي السابق اصطدمت بتعنت الحوثيين، مضيفاً أن ميليشيا الحوثي ترفض كل الحلول السياسية.

وتابع “المالكي” قائلاً، “ميليشيا الحوثي لا تزال تتعنت في تسليم مدينة وميناء الحديدة.”

وأكد العقيد المالكي أن تحرير مطار الحديدة سيقطع الأيادي الإيرانية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية، وأن: تحرير الحديدة ومينائها يبقى حقاً أصيلاً لقوات الشرعية.

وأشار إلى أن قرابة 5 ملايين يمني استفادوا من العمليات الإنسانية والإغاثية السعودية، وأنه تم تسليم تصاريح لـ 56 رحلة طيران خلال أسبوع.

وتابع متحدث التحالف قائلاً، “الميليشيا المعادية تعمل على إخفاء خسائرها عبر وسائل الإعلام.”

وقال العقيد المالكي، العمليات العسكرية مستمرة في الحديدة وكافة مناطق اليمن، وأضاف أن إيران تستخدم الطائفية لتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن والمنطقة.

وقال “المالكي”، إن قوات الجيش اليمني بمساندة التحالف على وشك السيطرة الكاملة على مطار الحديدة، وأشار إلى تزايد أعداد قتلى الميليشيات بسبب إرغامهم للمدنيين على القتال.

وأكد أن خطط التحالف تراعي الكثافة السكانية في جبهات القتال، وقال: “قوات التحالف قدمت تضحيات في اليمن، وتدعو الشعب اليمني للانتفاض على ميليشيا الانقلاب”.

وتابع العقيد المالكي قائلاً، إن ميليشيا الحوثي استهدفت المملكة بـ 152 صاروخاً باليستياً، وقال: “تهديد ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية أسلوب إرهابي اعتادته الميليشيات الإيرانية.”

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