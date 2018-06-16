18 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان تعبر منفذ الوديعة إلى الحديدة (صور)

تواصل – واس:

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مستهدفة أهالي الحديدة، تحمل على متنها 361.462 كيلو غرام من المواد الغذائية.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي، أن هذه المساعدات تأتي امتدادًا للاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتوجيهاته للمركز بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين وتخفيف معاناتهم، مبينًا أن القافلة تتكون من 18 شاحنة محمَّلة بـ 228.142 كيلو غرام من السلال الغذائية و 133.320 كيلو غرام من التمور، تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الحديدة اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبيّن معاليه أنه بمشيئة الله تعالى سيتم الأربعاء المقبل إطلاق قافلة برية أخرى إلى الحديدة، إلى جانب أن المركز يعكف حاليًا على تجهيز جسرين جوي وبحري لإيصال المساعدات الغذائية والإيوائية إلى محافظة الحديدة، مؤكدًا حرص المركز على إيصال هذه المساعدات الإنسانية ومتابعتها ومراقبتها حتى تصل للمحتاجين بالمحافظة في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء المحليين، عبر تنسيق تام مع الحكومة الشرعية اليمنية.

ودعا الدكتور عبدالله الربيعة، المنظمات الإنسانية الأممية والدولية إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المحافظات اليمنية وخصوصًا محافظة الحديدة.