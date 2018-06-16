منشأة تشغل عمالها تحت أشعة الشمس بالرياض.. و«العمل» تحقق (صور)

تواصل – الرياض:

ضبطت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة، مساء الیوم الإثنین، منشأة في الرياض خالفت قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وأوضحت الوزارة أن فرق التفتیش التابعة لفرع الوزارة في الرياض ضبطت المنشأة واستدعت المشرف على موقع العمل؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة ضد المنشأة.

يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت الجمعة الماضي عن بدء تطبیق قرارھا بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جمیع المنشآت من الساعة الـ 12 ظھرا إلى الساعة الـ 3 مساء حتى نھاية يوم السبت 5 محرم 1440ھـ الموافق 15 سبتمبر 2018م، وذلك حرصا على سلامة وصحة العاملین في القطاع الخاص.